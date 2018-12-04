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أردوغان: تعرضنا لهجمات اقتصادية ونرفض التصرفات التعسفية في التجارة العالمية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اقتصاد بلاده تعرض في الفترة الأخيرة لهجمات من الخارج، إلا أنه لا يزال مبنيا على ركائز متينة، مشددا على رفضه لأي "تصرفات تعسفية" في التجارة.



وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال منتدى العمل التركي الفنزويلي في كاراكاس، حسبما نقلته وكالة "الأناضول": "اقتصاد بلادنا مبني على ركائز متينة، ويقدم أداء قويا رغم كافة الهجمات ومحاولات عرقلة تقدمه".


وأضاف أردوغان أن تركيا "باعتبارها بلدا تعرض لهجمات اقتصادية في الأشهر الأخيرة لا تقر التصرفات التعسفية التي تتجاهل ثوابت النظام التجاري العالمي".



وبين الرئيس التركي أن بلاده ترفض العقوبات الأحادية والتقييد التجاري، وتعتبرها خطأ كبيرا، ومن شأنها أن تزيد من عدم الاستقرار.




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