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الكشف عن لقاء سري جمع ليبرمان مع رئيس المخابرات الفلسطينية ووزير في السلطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن لقاء سري لوزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، مع رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية للسلطة، حسين الشيخ.



ونقلت الهيئة عن مصادر فلسطينية رسمية في تقرير حصري نشرته مساء الاثنين أن ليبرمان أجرى اللقاء مع فرج والشيخ، الذي يعتبر مسؤولا عن التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قبل أسبوعين من استقالته من منصب وزير الجيش،  مشيرة إلى أن ليبرمان طلب اللقاء كونهما مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.


ونقلت الهيئة عن مصادرها إن "هذا الاجتماع هو الأول مع الوزير ليبرمان، وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلي منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني، اللواء كامل أبو ركن".


وأفادت الهيئة بأن اللقاء تناول مسألة التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واحتمال التخفيف من القيود المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية، وبالإضافة إلى مناقشة الأجواء في الشارع الفلسطيني.




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