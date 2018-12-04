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الأردن يطلق أول قمر صناعي للفضاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت مؤسسة ولي العهد، مساء اليوم الاثنين، عن إطلاق أول قمر صناعي أردني مصغّر للفضاء من ولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي يندرج ضمن مبادرة مسار التابعة لها.



ويحمل القمر الصناعي الأردني المصغّر، الذي يدور حول الكرة الأرضيّة على ارتفاع 600 كم فوق سطح الأرض، اسم JY1-SAT تخليداً لذكرى الملك الحسين بن طلال.


ويأتي إطلاق القمر الصناعي الأردني لتحقيق أهداف تعليمية بحثية بالدرجة الأولى، كما سيقوم بمهمّه الترويج السياحي للمملكة من خلال بث صور عن الأماكن السياحية والتراثية، والاتصال اللاسلكي مع المحطات الأرضية حول العالم، إضافة بث رسالة سلام صوتية مسجلة بصوت ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، موجهة للعالم بحيث ستكون متاحة للاستقبال من قبل جميع المستقبلات الأرضية في العالم.




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