الطقس:, زخات, متفرقة, من, الأمطار, على, بعض, المناطق,

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويوم الخميس ، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.