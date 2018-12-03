رئيس, لجنة, المتابعة, يستنكر, هدم, عين, المياه, في, صفورية, ويلتقي, بالمزارعين,

هدمت سلطة المياه بحماية الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد، عين ماء القسطل (حنانية) في قرية صفورية المهجرة .

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة عقب على الموضوع قائلاً:"يذكر ان الحنانية هي ملك مثبت لأصحاب البساتين التي بقيت في صفورية ،بموجب اتفاق من العام ١٩٥٥ وهي مصدر تزويد المياه للزراعة والشرب لأصحاب البساتين التي مازالت بيد أهل البلد والذين ما زالوا يزرعونها ويفلحونها بعد النكبة. عملية الهدم الآثمة جرت حتى دون إبراز أيّ مبرر "قضائي".هذا الهدم لن يمر..واضاف بركة:"بالتنسيق مع الاخ عزات سليمان رئيس جمعية بساتين صفورية نلتقي الأربعاء في الساعة الثالثة ظهرا في الموقع نفسه، للتداول في الخطوات القادمة.