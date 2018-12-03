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حورة:اضرار جسيمة جراء اندلاع النيران في كراج



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق كبير شب في مبنى صناعي يستخدم كراج لتصليح السيارت في بلدة حوره طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل في المكان وتبخث عن عالقين .ويشار ان سقف المكان انهار خلال عملية اخماد النيران.


وأضاف البيان:"طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت من السيطره على الحريق ومنعت انتشاره الى المباني المجاوره علما ان بعض الاسق في هذه المباني تأيل للسقوط .
حورة:اضرار جسيمة جراء اندلاع النيران في كراج




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