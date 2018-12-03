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رأس العين:ضبط زجاجات حارقة واعتقال شخص على خلفية شجار عائلي



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جاء في بيان صادر عن  المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تواصلاً للبيان الذي صدر صباح هذا اليوم، بشأن الشجار الذي إندلع أمس، قرب منتصف الليل، بين عائلتين في قرية رأس العين،  خلال النهار قامت الشرطة بالحفاظ على أمن وسلامة سكان القرية حيث تم ضبط  زجاجات حارقة وحجارة  على سطح أحد المنازل مجهزة لإستعمالها في حال إندلاع مشجارات وكان من الواضح أنها كانت معدة للاعتداء. 


هذا وألقت الشرطة القبض على صاحب المنزل في الثالثة والأربعين من عمره، حيث سيُحال إلى محكمة الصلح في مدينه عكا غدًا، للنظر في طلب الشرطة تمديد توقيفه على ذمة التحقيق.

 *شرطة اسرائيل ترى بشدة أي عمل من أعمال العنف والبلطجة وستستمر في عملها بكل الوسائل والمستويات، بهدف تحديد هوية الجناة المتورطين في أحداث العنف وتقديمهم إلى العدالة.* 




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