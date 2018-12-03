الناصرة:نادي الليونز ينظم أمسية ثقافية بعنوان"ولادة كتاب"

بمبادرة من نادي "الليونز"في مدينة الناصرة، عقدت مساء اليوم الاثنين أمسية ثقافية تحت عنوان "ولادة كتاب" استضاف فيها عددا من الكتاب والادباء المحليين في ندوة حوارية، أبرزهم المؤرخ جوني منصور وفتحي فوراني والكاتبة دعاء زعبي، بينما ادار الحوار في الندوة، البروفيسور جورج قنازع.



وقد وجه مدير الحوار الاسئلة للكتّاب الثلاثة كل حول اصداره الأخير وتميز النقاش بالكثير من الإثارة.



وقد تغيب عن الأمسية الكاتب حنا ابو حنا، الذي كان من المقرر ان يحضر من اجل تكريمه، الا انه تغيب بسبب وعكة صحية.



وفي ختام الأمسية تم تكريم الكتاب الثلاثة من قبل رئيس نادي الليونز د. الياس اسحاق الذي تولى عرافة الامسية ورئيسة نادي عين العذراء ديانا اسحاق.