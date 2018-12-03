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النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة يلتقي بقداسة البابا فرنسيس



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التقى النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بقداسة البابا فرنسيس، حيث انضم عودة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسلسلة لقاءات في الفاتيكان وايطاليا. 


وقال النائب عودة: حملت معي حجريْن من قريتيْ إقرث وكفر برعم المهجرتين، ورسالة مفصلة حول الكثير من القضايا التي تهمنا كشعب.

وتابع النائب عودة: "البابا فرنسيس يتميّز بحسّ شعبي حقيقي، ونلمس دومًا اهتمامه الصادق بالمستضعفين وبعدّة قضايا اجتماعية. أرى بقداسته عنوانًا أخلاقيًّا داعمًا لقضايانا."
النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة يلتقي بقداسة البابا فرنسيس




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