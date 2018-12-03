قدّم مستوطنون من "غلاف" غزة، اليوم الاثنين، التماسا للمحكمة "العليا" الإسرائيلية، لوقف تحويل أموال المنحة القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وتطالب "أمهات الغلاف" اللواتي وقعن على العريضة، المحكمة بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف السماح بنقل الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية، "طالما ان حركة حماس تسيطر على قطاع غزة، وأنه لا يمكن التحقق من عدم تحويل هذه الأموال لأيدي الحركة نفسها، وبالتالي استخدامها في نشاطاتها المعادية لإسرائيل.وفي مطلع الشهر الماضي سمحت الحكومة الإسرائيلية بتحويل نحو 15 مليون دولار إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، وتم نقل هذا الاموال بموجب اتفاق بين إسرائيل وقطر، ومن المقرر أن تتواصل أموال المنحة القطرية لغزة خلال الأشهر القادمة أيضا.وقالت منظمة "شورات هدين" اليمينية الاسرائيلية، التي قدم الطلب بواسطتها، إن الهدف من الالتماس، هو إصدار أمر مؤقت يأمر "الدولة" بمنع تحويل الاموال، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن القضية، من أجل منع تحويل الدفعة الثانية من الأموال التي من المقرر أن تتم في وقت قريب.ووجه المستوطنون في "غلاف غزة" رسائل لرئيس الحكومة الإسرائيلية وزير الجيش بنيامين نتنياهو، ووزير المالية ووزير الأمن الداخلي، محذرين فيها من أن تحويل الأموال أمر غير مقبول فضلا عن كونه غير قانوني بشكل جلي.