قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن بلاده ستتصدى لمشروع القرار الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إدانة حركة "حماس".

وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني ونقلته وكالة الاناضول، قال ظريف:" كما نقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس بعد أخذ دعم بعض دول المنطقة، منتهكة قرارات الأمم المتحدة، ها هي اليوم بنفس الطريقة تقدم مشروع قرار ضد فلسطين".وأشار ظريف إلى أنّ إيران سترفض مع الدول الإسلامية الأخرى مشروع القرار الأمريكي لإدانة "حماس".ويطالب المشروع، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف .وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.