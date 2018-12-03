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الجلبوع: جلسة أولى وانتخاب هشام زعبي ودودي بونفيل كنائبين لرئيس المجلس‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بأجواء بهيجة، وبمشاركة عدد من المواطنين، وطاقم الموظفين، وأعضاء المجلس القدامى والجدد، ورئيس المجلس عوفيد نور، عقدت الجلسة الأولى للمجلس الاقليمي الجلبوع بعد الانتخابات، وتم في بداية تكريم الاعضاء القدامى وتوديعهم مع التمني لهم بكامل النجاح، وللأعضاء الجدد.


رئيس المجلس عوفيد نور رحب بالجميع في البداية، وأكد أنه سيستمر بالعمل لصالح الجمهور وسكان الجلبوع عامة لأن هذا هو الأمر الاهم، مؤكدًا أن هذا انعكس بثقة المواطنين التي وضعوها بالانتخابات.

وبتصويت كافة الأعضاء، تم انتخاب هشام زعبي ودودي بونفيل للاستمرار بعملهم كنائبين لرئيس المجلس، مع صلاحيات في مجال خدمة المواطن والتطوير.

وتم خلال الجلسة عرض ميزانيات المجلس وتفاصيلها، والتصويت على ميزانيات غير عادية لمشاريع مختلفة. والبت في صلاحيات اللجان المحلية بالبلدات.




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