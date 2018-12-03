إدارة, مشروع, السلامة, في, العمل, تزور, المدرسة, التكنولوجية, طرعان,

قيمَت في في نهاية الاسبوع المنصرم, وتحديداً يوم الخميس 29.12.18, دورة "امين للسلامة والأمان في العمل" لطلاب المدرسة الثانوية التكنولوجية طرعان. حيث تهدف الدورة لزيادة الوعي لموضوع السلامة في العمل وخاصةً لأبناء المجتمع العربي بناءاً على تعدُد الإصابات جراء حوادث العمل والتي يُسفِرُ عدداً منها عن وفاة العامل. من هنا إنطلق مشروع رفع الوعي بمبادرة الشركة العربية-الإسرائيلية لتطوير الأمان والصحة المهنية في المجتمع العربي برعاية صندوق منوف في مؤسسة التأمين الوطني. وقد زار كلٍ من طاقم إدارة المشروع المتمثل بالآنسة هنا زعبي والمهندس محمد حمودي والممولين السيد ناحوم طير والسيد سيجف ايتان المدرسة التكنولوجية خلال الدورة لسماع آرأء الطلاب الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالدورة وحماساً لتلقي المزيد من اللقاءات التوعوية في هذا المجال. نذكر أن الدورة ليست الأولى من نوعها التي يُقيمها طاقم المشروع في المدارس العربية, والتي تتخلل إرشادات للوقاية, مبادىء السلامة في العمل, التعرف على معدات العمل وإستعمالها السليم, الخواطر البيئية, وتطبيق عملي لإستعمال معدات الوقاية الشخصية.

كما واجتمعت إدارة المشروع مع المحامي علي زكي عدوي – مدير المدرسة التكنولوجية طرعان والذي أبدى إهتماماً بالموضوع لأهميته في الحفاظ على صحة طلاب المدرسة خاصةً في ورشات العمل التي يترددون عليها في إطار تطبيقهم المهني. وقد عبرّ الطاقم في نهاية الاجتماع عن امتنانهم لاستقبال مدير المدرسة وان الاجتماع تضمّن نقاطاً مُثرية لمشاريع مشتركة على نطاقٍ أوسع لما يدُبُ في مصلحة أبناء المجتمع العربي وحفاظاً على سلامتهم وحياتهم. ثم تبادلَ مدير المدرسة مع إدارة المشروع رسالة شكر وفخر بالتعاون لإقامة وإنجاح دورة السلامة في العمل لطلاب المدرسة التكنولوجية طرعان.