تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إدارة مشروع السلامة في العمل تزور المدرسة التكنولوجية طرعان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قيمَت في في نهاية الاسبوع المنصرم, وتحديداً يوم الخميس 29.12.18, دورة "امين للسلامة والأمان في العمل" لطلاب المدرسة الثانوية التكنولوجية طرعان. حيث تهدف الدورة لزيادة الوعي لموضوع السلامة في العمل وخاصةً لأبناء المجتمع العربي بناءاً على تعدُد الإصابات جراء حوادث العمل والتي يُسفِرُ عدداً منها عن وفاة العامل. من هنا إنطلق مشروع رفع الوعي بمبادرة الشركة العربية-الإسرائيلية لتطوير الأمان والصحة المهنية في المجتمع العربي برعاية صندوق منوف في مؤسسة التأمين الوطني. وقد زار كلٍ من طاقم إدارة المشروع المتمثل بالآنسة هنا زعبي والمهندس محمد حمودي والممولين السيد ناحوم طير والسيد سيجف ايتان  المدرسة التكنولوجية خلال الدورة لسماع آرأء الطلاب الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالدورة وحماساً لتلقي المزيد من اللقاءات التوعوية في هذا المجال. نذكر أن الدورة ليست الأولى من نوعها التي يُقيمها طاقم المشروع في المدارس العربية, والتي تتخلل إرشادات للوقاية, مبادىء السلامة في العمل, التعرف على معدات العمل وإستعمالها السليم, الخواطر البيئية, وتطبيق عملي لإستعمال معدات الوقاية الشخصية.


كما واجتمعت إدارة المشروع مع المحامي علي زكي عدوي – مدير المدرسة التكنولوجية طرعان والذي أبدى إهتماماً بالموضوع لأهميته في الحفاظ على صحة طلاب المدرسة خاصةً في ورشات العمل التي يترددون عليها في إطار تطبيقهم المهني. وقد عبرّ الطاقم في نهاية الاجتماع عن امتنانهم لاستقبال مدير المدرسة وان الاجتماع تضمّن نقاطاً مُثرية لمشاريع مشتركة على نطاقٍ أوسع لما يدُبُ في مصلحة أبناء المجتمع العربي وحفاظاً على سلامتهم وحياتهم. ثم تبادلَ مدير المدرسة مع إدارة المشروع رسالة شكر وفخر بالتعاون لإقامة وإنجاح دورة السلامة في العمل لطلاب المدرسة التكنولوجية طرعان.




كلمات متعلقة

إدارة, مشروع, السلامة, في, العمل, تزور, المدرسة, التكنولوجية, طرعان,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجاسقوط امطار دائرة الارصاد الجوية جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا مصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون ليبرمان يدعو فرض طوق امني عسكري نشر الجيش شرقي القدس والمثلثاطلاق نار طعن شخص اصابة حي المحاميد ام الفحم الشرطة مواجهات قنبلة أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة مشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة يافة الناصرة اتهام رجل تنكيل تعذيب بناته حجاب منعها مدرسة حجاب بلدية الناصرة علي سلام اشلابة اسراء زيدان عابد اطلاق نار العفولة طعن طالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق حريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات أبو خلف كفر كنا طبريا اصابة اعتقال شين اعتداء على الشرطة الخلفية جنائية عنصرية هلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com