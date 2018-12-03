نائب المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية للسلطات المحلية: يمكن للسماح للموظفين التغيب عن العمل على حساب يوم عطلة

أوضح السيد ضياء أسدي نائب المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية في رسالة لمركز السلطات المحلية، خلال تطرقه لموضوع اضراب النساء المرتقب غداً الثلاثاء تضامنًا مع قضية مناهضة العنف ضد المرأة،أنه وفق التعليمات الصادرة عن مفوضية خدمات الدولة لا يمكن منح أجر للموظفين والعمال على حساب المشغل مقابل يوم إضراب،إلا من خلال خصم يوم عمل أو طلب يوم إختياري.وعلى ضوء هذه التعليمات أبرق مركز السلطات المحلية ومنتدى ال 15 برسالة يطالب السلطات المحلية عقد إجتماع خاص في إطار يوم التضامن غداً بمشاركة الموظفين الذين سيقرروا مزوالة عملهم،وبحيث يتم خلال هذا الإجتماع مناقشة كل مظاهر العنف ضد المرأة حتى يتم وضع هذه القضية على جدول أعمال اليوم.ووجه مركز السلطات المحلية الدعوة لكل السلطات المحلية للمشاركة في كل النشاطات الإحتجاجية التي ستقام غداً الثلاثاء تنديداً بالعنف ضد النساء.