ماهر, خليلية:, العنف, ضد, النساء, هو, جريمة, بحق, المجتمع, كله,

أكد رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، بأنه واستجابة لقرار الجمعيات النسائية، بإعلان الإضراب العام احتجاجًا على موجة العنف المروعة التي شهدناها مؤخرًا، فإن مجلس محلي يافة الناصرة والتزامًا بقيم رفض العنف وخاصة ضد النساء، يعلن عن دعمه للإضراب يوم الثلاثاء 2018/12/4 الذي يشمل النساء والموظفات في جميع اقسام المجلس باستثناء جهاز التربية والتعليم.

وقال رئيس المجلس: اننا نؤيد مطالب الاضراب من اجل الضغط على الجهات المختصة لتطبيق القانون، وفي الوقت نفسه فالإضراب هو دعوة للتثقيف حول حقوق المرأة ومساواتها ونشر روح التسامح وهذه الأمور تلتقي مع الخطوات الاحتجاجية، ليعرف القاصي والداني أن العنف مرفوض وخاصة ضد النساء، لأنه الوجه الآخر المتطرف للتمييز ضد المرأة الشريكة في بناء المجتمع المتحضر والمتكافل والقادر على الانطلاق.وفي ختام بيانه دعا رئيس المجلس الجميع أن يجعلوا من هذا الاضراب يوم تحول من ثقافة العنف الى ثقافة التسامح واحترام الآخر وبالأساس احترام الأخرى، المرأة- الابنة والزوجة والأم والمسنّة. لأن الموقف من المرأة يعكس نضج المجتمع وحضاريته.