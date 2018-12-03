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قرار عسكري اسرائيلي يقضي بتمديد اغلاق الشوارع المؤدية الى قرية الخان الاحمر قرب القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصدرت السلطات الاسرائيلية قرارا عسكريا يقضي بتمديد اغلاق الشوارع المؤدية الى قرية الخان الاحمر، يوم الاثنين.


وحسب القرار  فإن استمرار الاغلاق يأتي بغرض الاستيلاء على الاراضي لاغراض عسكرية ويستمر التمديد حتى 15/1 من العام القادم 2019.


وتضمنت الاوامر العسكرية وضع اليد على اراضي قرية عناتة المجاورة بمساحة 1.4 دونم لاغراض "امنية مستعجلة" .




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