محمد, رمضان, يحتضن, زوجته, ويصفها, بملكته!,

تغزّل الفنان المصري الشاب، محمد رمضان، بزوجته نسرين عبدالفتاح، بعدما شارك جمهوره بصورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، ووصفها بملكته.

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن زوجته، وكتب تعليقًا: my queen أي “ملكتي” مع إيموجي القلب الأحمر.وحظيت الصورة بتغريدات متباينة بين ناقد للصورة بدعوى الحسد، وبين دعوات لهما بالتوفيق والنجاح.فعلق أحد النشطاء قائلاً: “أنت مش خايف من الحسد داري على شمعتك تقيد” في إشارة لجمال زوجته.في حين غازلها البعض ووصفوا زوجة رمضان “نسرين” بـ”المزة”، ومدحهما آخرون وقالوا عنهما: “جمالكم يجنن”.وتزوج الفنان محمد رمضان نسرين عبدالفتاح عام 2012، السنة نفسها التي انفصل فيها عن زوجته الأولى، وأنجب من الثانية علي وكنز، ولديه ابنة كبرى تدعى حنين من زوجته الأولى والتي اختفت تمامًا عن الإعلام.ويهتم محمد رمضان بمشاركة جمهوره لحظاته العائلية وصوره مع أبنائه وزوجته وأفراد عائلته.