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برشلونة يُمهل أومتيتي قبل استقدام مدافع جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وافقت إدارة نادي برشلونة الإسباني، على طلب الفرنسي صامويل أومتيتي، بعدم خضوع اللاعب لعملية جراحية، واستكمال رحلة العلاج الطبيعي، للتعافي من إصابته في الركبة.



وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة وافق على طلب أومتيتي، مع منحه مهلة لمدة شهر، من أجل التعافي، وإلا سيضطر الفريق الكتالوني، لإبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وطلب أومتيتي، من برشلونة، منحه هذه الموافقة، وعدم الخضوع لعملية جراحية، حيث أنه يثق كثيرًا في الطبيب جيرار سيلانت، الذي سيشرف على عملية شفاء اللاعب في الدوحة.


ويثق أومتيتي في الطبيب سيلانت، خاصة أنه ساعد مواطنه رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد، على التخلص من مشاكل الركبة.


ويدرك أومتيتي، أن عملية الشفاء لن تكون سهلة، لكنه طلب من برشلونة التحلي بالصبر، خاصة أنه يملك كل من بيكيه ولينجليت، وهناك توماس فيرمايلين الذي يقترب من العودة للملاعب.


ولفتت الصحيفة إلى أن الفريق الكتالوني منح أومتيتي، مهلة حتى السادس من يناير/كانون ثان المقبل، وسيقوم برشلونة بمراقبة حالة اللاعب يوميًا.




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