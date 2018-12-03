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سواريز: من الصعب العثور على مهاجم غير أناني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني، عن كيفية تكيفه مع الفريق الكتالوني، واللعب إلى جانب اثنين من المهاجمين مثل ميسي ونيمار، والأخير رحل لباريس سان جيرمان.



وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "من الصعب العثور على مهاجم غير أناني، لكن يجب أن تجيد الشراكة مع بقية اللاعبين والتفكير في الفريق، ما تحتاجه هو التفكير في زملائك قبل الأنانية".


وأضاف: "هناك تفاهم كبير بيننا الآن، فأنت تقوم بحركات في الملعب، وزميلك في الفريق يعرف ما ستفعله، يجب عليك تقييم عمل شركائك، علينا مواصلة الركض للفوز بالمباريات".


وحول تكيفه مع برشلونة قال: "جئت لبرشلونة وكان نيمار وميسي في الفريق، وكنت أتساءل أين سألعب، مع العمل والقتال والبحث عن المساحات تمكنت من التكيف مع أفضل اللاعبين في العالم".


واختتم: "اللغة التي نفهمها جميعًا هي الالتزام، يجب أن يكون لدينا عمل مشترك ونعمل معًا من أجل نفس الهدف ونحقق أشياء مهمة في عالم كرة القدم"




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