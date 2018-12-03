الطيبي, يزف, بشرى, اعتراف, وزارة, الرفاه, بشهادات, خريجي, الخدمة, الاجتماعية, من, جامعة, القدس, ابو, ديس, وبيت, لحم,

بعد متابعته على مدار السنوات الماضية لقضية الاعتراف بشهادات خريجي الخدمة الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية، تلقى النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، ردّا رسميّا من وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس والذي جاء فيه: "فيما يتعلق بتوجه النائب الطيبي حول الاعتراف بشهادة الخدمة الاجتماعية في الجامعات خارج اسرائيل، يسرني ابلاغك بأنه الوزارة صادقت على الاعتراف الرسمي بهذه الشهادات لخريجي جامعة القدس ابو ديس، وكذلك جامعة بيت لحم كما ابلغناك سابقا".وتابع الوزير: "فيما يتعلق بطلاب وخريجي جامعة النجاح - نابلس، سيتم عقد جلسة مع بروفيسور حاج يحيى من الجامعة من أجد ايجاد حلول للطلاب الدارسين وللخريجين هناك".د. أحمد الطيبي: "تابعت وزميلي المحامي اسامه السعدي هذه القضية منذ سنوات أمام الوزارة، وكان لنا عدة جلسات مع وزير الرفاه الاجتماعي ومع مسجلة العاملين الاجتماعيين في البلاد وكذلك مع ادارات الجامعات ومندوبي الطلاب. يسرنا ان نزف اليوم بشرى الاعتراف بشهادات خريجي جامعة القدس ابو ديس وبيت لحم في هذا التخصص. ونقوم بمتابعة مسألة الاعتراف بشهادات طلاب وخريجي جامعة النجاح، والتي سنتابعها عن كثب حتى ايجاد حل جذري في القريب العاجل".