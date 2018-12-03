المعارف - التّعليم غدا سيجري كالمعتاد في جميع المدارس

جاءنا في بيان صادر عن كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي :" تمّ تداول بيّان عبر مجموعات الواتس اب بإسمي بأنّ التّعليم غدا سيبدأ العاشرة صباحا , أؤكّد لكم بأنّ وزارة التّربية لم تصدر اي بيّان من هذا النّوع . ولهذا التّعليم غدا سيجري كالمعتاد في جميع المؤسّسات التّعليميّة .

في حال صدور إعلان عن إضراب سنعلمكم بشكل رسمي عن ذلك من خلال بيّان رسمي.