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اصابة متوسطة لشاب باطلاق نار في الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب 30 عاما من الناصرة باصابات متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار خلال جلوسه داخل سيارة على شارع توفيق زياد في الناصرة اليوم الاثنين .


وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


وجاء في بيان  صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

قبل قليل، أطلقت عيارات نارية ، في شارع توفيق زياد في مدينة الناصرة، نحو رجل في ال 30من عمره عندما كان جالسًا في سيارته. 

إثر إطلاق النار أصيب الرجل بجروح طفيفة (وفق مصادر طبية) واحيل الى المستشفى الانجليزي لتلقي العلاج.

قوات من الشرطة سارعت الى المكان فقامت بنصب حواجز وعمليات مسح وتمشيط بهدف رصد الجاني.

 المحققون جمعوا البينات والأدلة،   وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
اصابة متوسطة لشاب باطلاق نار في الناصرة




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