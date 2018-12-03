أحلام, تُصاب, بالحسد, وتؤكّد:, “قلنالكم.., عيووون”!,

صرّحت الفنانة الإماراتية أحلام بأنها أُصيبت بالحسد أثناء قيامها مساء أمس بإحياء حفل اليوم الوطني الإماراتي.

وظهرت أحلام في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”، وهي تُعدّل ماكياج عيونها، قائلةً: “أثناء الحفلة في شيء دخل داخل عيوني.. قولنالكم من أيش ..عيووون”..ثم أرسلت قبلة إلى متابعيها.وكانت أحلام قد عايدت وطنها الإمارات بهذه المناسبة، قائلةً: “الله ما أجمل وطنا وناسنا الطيبين كل مننا للمحبة والغلا رافد.. كل يحاول بإبداعه يرد الدين متوحدين بغلانا وبيتنا واحد”.وسبق أن كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن سبب رفضها استلام جائزة الـBAMA وعدم حضورها الحفل، مؤكدةً أنها كانت متضامنةً مع ضحايا حرائق كاليفورنيا.