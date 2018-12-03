مسعود, غنايم, :, عين, الماء, في, القسطل, مُلك, للفلاحين, وأصحاب, الأرض,

بعث النائب مسعود غنايم رسالة مستعجلة لسلطة المياه ولوزير الطاقة والمياه يوفال شطاينيتس يستجوب فيها عن أسباب هدم عين ماء القسطل ويطالب بالسماح للفلاحين وأصحاب الأراضي إعادة بناءه واستعماله.وقال النائب غنايم : قامت بالأمس سلطة المياه بهدم عين الماء في وادي القسطل منطقة صفوريّة دون أن يُبرزوا أي أمر قضائي أو أسباب قانونيّة لهذا الإجراء ، مياه عين القسطل تُستعمل من قبل الفلاحين في ري حقولهم ومزروعاتهم التي يعتاشون منها منذ عشرات السنين ، وحسب ما قاله أصحاب الأرض فإنّ هناك اتفاق منذ عام 1955 يضمن حق الفلاحين وأصحاب الأراضي باستعمال مياه عين القسطل ، أطالبكم بإعادة الحق على هذه العين لأصحابه والسماح بإعادة بناء عين الماء التي تم هدمها ليتمكن أصحاب الأراضي من مواصلة فلاحة أرضهم وزراعتها والاستفادة منها.