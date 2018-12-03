الناصرة, تفجع, بوفاة, الطبيب, وائل, شكيب, جهشان,

توفي قبل قليل الطبيب وائل شكيب جهشان في الاربعينات من عمره من سكان مدينة النارصرة اثر مرض عضال لم يمهله طويلا .

يشار الى ان المرحوم كان شغل منصب سكرتيرا سابقا لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة .ولم يعلن بعد موعد تشييع جثمان المرحوم .يذكر ان الراحل هو ابن الشاعر الراحل شكيب جهشان وشقيق دكتور اياد جهشان نائب مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة ومدير قسم النساء والتوليد فيها.