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الناصرة تفجع بوفاة الطبيب وائل شكيب جهشان



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توفي قبل قليل الطبيب وائل شكيب جهشان في الاربعينات من عمره من سكان مدينة النارصرة اثر مرض عضال لم يمهله طويلا .


يشار الى ان المرحوم كان شغل منصب سكرتيرا سابقا لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة .

ولم يعلن بعد موعد تشييع جثمان المرحوم .



يذكر ان الراحل هو ابن الشاعر الراحل شكيب جهشان وشقيق دكتور اياد جهشان نائب مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة ومدير قسم النساء والتوليد فيها.




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