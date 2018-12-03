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حملة للشرطة في حورة وفحص عشرات حافلات الطلاب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قامت شرطة لواء الجنوب معززة بدوريات من شرطة السير بحملة واسعة النطاق لفحص سيارات وحافلات نقل الطلاب الى مدارسهم في بلدة حورة في النقب .



وخلال الحملة تم فحص العشرات من المركبات ومنها الحافلات التي تقل طلابا , حيث تم الكشف عن عيبوب ونقص في وساىل الامن والامان في الحافلات وتقرر انزال بعض منها عن الشارع .


وخلال الحملة ايضا تم ضبط حافلة وبداخلها 93 طالبا بدلا من 49 المسموح بها , وتم استدعاء السائق لمحكمة السير .




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