الطيبي, يترأس, اجتماع, المالية, ويطالب, والنواب, العرب, بتحويل, عشرات, الملايين, لحل, أزمة, مستشفيات, الناصرة,

ترأس النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، جلسة لجنة المالية البرلمانية التي طالبت بتحويل عشرات الملايين لمستشفيات مدينة الناصرة، وذلك خلال الجلسة الخاصة لبخث الأزمة المالية التي تمرّ بها مستشفيات الناصرة والتقليصات المتوقع اتخاذها من قبل الوزارة.

الطيبي الذي بادر للجلسة وادارها قال: "لا يعقل ان تتركوا مستشفيات الناصرة دون تمويل لانه دون هذا التمويل لن يكون هناك معاشات تدفع للعاملين هذا الاسبوع. وقفت إلى جانب هذه المستشفيات وجندت لها ملايين الشواقل بالماضي ومولنا لهم غرفة قسطرة وجهاز mri وسنستمر بالوقوف الى جانب مستشفيات الناصرة لأنّها بحاجة لعشرات الملايين التي يجب تحويلها فورا من وزارة المالية. هذه المستشفيات تخدم عشرات الالاف من المواطنين وتقدم الخدمات الصحية دون تمويل يمثل الحد الادنى للتمويل للمستشفيات الاخرى في البلاد".وأضاف البيان: "النائب عيساوي فريج الذي انضم لطلب عقد الجلسة حذر من عدم دفع المعاشات للعمال وقال عليكم مساعدة هذه المستشفيات على الفور".هذا وشارك النواب جبارين وتوما سليمان وزبارقه بالجلسة وعدد من النواب من الكتل المختلفة. وتحدث فيها كل من وسيم دبيني ود. فهد حكيم مدير المستشفى الانجليزي.