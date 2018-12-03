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قشر الموز قد يحتوي على سموم قاتلة !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعد الموز من الفواكه الشعبية المنتشرة في العالم، ولكن أطباء من ألمانيا ينصحون بضرورة غسل الموز جيدا وكذلك اليدين بعد ملامسته.



وتنشر الجمعية الألمانية لحماية حقوق المستهلك نتائج اختبار المنتجات الغذائية المختلفة في مجلة Ko-Test. وفي هذه المرة، نشرت نتائج اختبارات أجريت على قشور الموز، تفيد باحتمال بقاء مواد مضادة للفطريات ترش على أشجار الموز خلال زراعتها وفترة نضوجها. وقد اكتشف العلماء وجود سموم في قشور الموز تستخدم في مكافحة الآفات مثل "imazalil" المستخدم في مكافحة الفطريات و"bifenthrin" المستخدم في مكافحة الحشرات.

واستنادا إلى هذا، ينصح الخبراء بشراء الموز العضوي. أما الموز الاعتيادي فيجب غسله جيدا وغسل اليدين بعد ذلك بالصابون، ويفضل عدم إعطاء الموز غير المقشر للأطفال.


وتنطوي زراعة الموز على استخدام كميات كبيرة من مبيدات الآفات، وهي ضارة للبشر أيضا، حيث يمكن أن تسبب الأورام الخبيثة. ووفقا لنتائج الفحوص التي أجريت عام 2016 للعاملين في مجال رش مزارع الموز بالمبيدات، فإن خطر إصابتهم بالأمراض السرطانية ازداد بنسبة 155%.


وينصح الخبراء بغسل ليس فقط الموز، بل وجميع الخضروات والفواكه التي تباع في المتاجر والأسواق




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