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الفتاة الفرنسية تنفي براءة سعد لمجرّد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 فيما لا يزال الفنان المغربي سعد لمجرد محتجزاً في السجن في فرنسا رغم الأخبار التي أكدت براءته من التهمة الاولى المتعلقة باغتصاب الشابة لورا بريول، إلا أنّ الأخيرة نفت كل ما أشيع عن الموضوع.



وأشارت الى أنّ “كل تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة”، وذلك عندما ردت على سؤال إحدى الناشطات التي سألتها بتعليق عن حقيقة إسقاط التهمة عن لمجرّد.


يذكر ان القاضي المكلف بالقضية طلب من الفتاة التي اتهمت لمجرّد بإغتصابها بأحد المنتجعات بمدينة “سان تروبي” الفرنسية مواجهته، إلا أنها لم تحضر في الجلسة الاولى، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.




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