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اليوم - العالم يترقب حفل تتويج أفضل لاعب في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، لمتابعة حفل "الكرة الذهبية" تلك الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.


 وقامت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بإختيار قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أى استفتاءات جماهيرية.


ويختار كل صحفى أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول فى إختيار كل صحفى على 5 نقاط، الثانى 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.


ويعتمد الصحفيون فى إختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم بجانب مهارة اللاعب واحترامه في الملعب، بالإضافة إلى مسيرة اللاعب.


ويعد الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني المرشح الأوفر حظاً للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، حيث أكدت أكثر من وسيلة إعلامية وعلى رأسها صحيفة "ماركا" الإسبانية وشبكة "سكاي ايطاليا"، أن مودريتش سيتربع على عرش لاعبي العالم وسيضع حداً لهيمنة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية منذ عام 2008، في حين تبقى مفاجأت اللحظات الأخيرة واردة.


وحصل لوكا مودريتش على العديد من الألقاب في موسم 2017 – 2018، أبرزها دورى أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية مع نادى ريال مدريد، كما قاد منتخب كرواتيا للحصول على المركز الثانى والميدالية الفضية للمرة الاولى فى تاريخ بلاده بجانب الحصول على جائزة أفضل لاعب فى البطولة.


كما تم إختيار لوكا مودريتش للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، وذلك على هامش الحفل السنوي للاتحاد القاري لتوزيع جوائز الافضل عن موسم 2017 – 2018 الذى أقيم بإمارة "موناكو" الفرنسية.


وحصل لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حساب النجم المصري محمد صلاح والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما يعزز من فرص النجم الكرواتي في تحقيق الثلاثية بالحصول على جائزة "الكرة الذهبية" من مجلة "فرانس فوتبول".


يأتي هذا في الوقت الذى تترقب فيه الجماهير المصرية، ترتيب محمد صلاح فى قائمة أفضل لاعبي العالم من مجلة "فرانس فوتبول"، بعدما تم اختياره ضمن قائمة المرشحين الـ 30 لحصد الجائزة.




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