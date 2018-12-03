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مصرع رجل 60 عاما بحادث طرق ذاتي على شارع 4
2018-12-03 12:10:38
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مصرع رجل 60 عاما بحادث طرق ذاتي على شارع 4
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