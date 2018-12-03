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انقلاب سيارة ومصرع سائقها على شارع 4 قرب يفنه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق ذاتي مروع على شارع 4 قرب يفنه , اليوم الاثنين عن مصرع سائق (60 عاما) .


وافيد ان طاقما طبيا وصل الى مكان الحادث وبعد تخليص السائق من السيارة حاول الاطباء انقاذ حياته وانعاشه الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .





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