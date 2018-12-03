جلسة, عمل, في, كسيفة, استعدادًا, لافتتاح, نقطة, إطفاء, وإنقاذ,

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي* :-

عقدت في مجلس كسيفة المحلي في النقب جلسة عمل جمعت إدارة المجلس وسلطة الإطفاء والإنقاذ، حضرها كل من كايد ظاهر مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والمتحدث الرسمي للإعلام العربي، ورئيس مجلس كسيفة المحامي عبد العزيز النصاصرة، القائم بأعماله الشيخ ابراهيم العمور، ونائبه خالد ابو عجاج وعدد من المسؤولين في المجلس المحلي.تناول المجتمعون خلال الجلسة العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين سلطة الاطفاء والانقاذ ومجلس كسيفة، ومن ابرزها تجنيد وتأهيل متطوعين من كسيفة في السلطة، الى جانب الحديث عن الترتيبات والاستعدادات لافتتاح نقطة اطفاء وانقاذ في كسيفة بعد تأهيل مجموعة متطوعين، وذلك ضمن حفل سيقام قريبا بحضور قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي.وأكد كايد ظاهر خلال الجلسة على استمرار العمل في المجتمع العربي عامة وفي البلدات البدوية في الجنوب بشكل خاص، مشيرا الى أن العمل جار على تأهيل مجموعة اخرى جديدة من المتطوعين لتعطي الرد الاولي في حالة اندلاع حريق.من جهته، شكر رئيس المجلس النصاصرة جهود كايد ظاهر وسلطة الاطفاء والانقاذ في كسيفة ومختلف البلدات العربية، وطالب باستمرار التعاون من خلال زيادة فعالياتونشاطات سلطة الاطفاء والانقاذ التوعوية في المدارس والمؤسسات ولدى كافة شرائح البلدة. كما طالب النصاصرة بتأهيل وتجنيد رجال إطفاء من الكسيفة للعمل في سلطة الاطفاء والانقاذ.