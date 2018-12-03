تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تواصل مشروع منصات البايس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يتواصل مشروع منصات البايس هذا الشهر أيضا مع مجموعة عروض لأفضل الفنانين المحليين بأنحاء البلاد. 



تألقت بالأمس الفنانبالأمس الفنانة  أمل مرقس  في قلنسوة في إطار منصات البايس أمام مئات من الحضور المتحمس
 
 نذكركم أن العروض مجانية أو بسعر رمزي فقط !
 
تتواصل عروض منصات البايس حتى نهاية شهر 12 وأنتم مدعوون للحضور والاستمتاع بأفضل العروض لحوالي 90 نجما ونجمة


أدخلوا موقع البايس واطلعوا على قائمة العروض القادمة 



https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_shows_list_2018.aspx




كلمات متعلقة

تواصل, مشروع, منصات, البايس,

تابعونــا

افتتاح فرع جديد لشبكة noizz لملابس الاطفال في مجمع big الناصرة افتتاح فرع جديد لشبكة noizz لملابس الاطفال في مجمع big الناصرة 2018-12-13 | 21:30:56

افتتح في مجمع big fashion الناصرة الفرع الجديد لشبكة noizz المعروفة لملابس الاطفال وسط...

افتتاح برنامج برنامج بنك هبوعليم "مسار الأعمال في البلاد"‎ افتتاح برنامج برنامج بنك هبوعليم "مسار الأعمال في البلاد"‎ 2018-12-13 | 13:49:56

شارك نهاية الأسبوع الماضي العشرت من رجال الاعمال في افتتاح برنامج بنك هبوعليم...

كوكا كولا في البلاد تعرض: POWERADE المشروب الإيزوتوني الرائد كوكا كولا في البلاد تعرض: POWERADE المشروب الإيزوتوني الرائد 2018-12-13 | 13:07:10

المونديال والألعاب الأولمبية تعرض شركة كوكا كولا في البلاد المشروب الرياضي...

نبيذ شتوي بلمسات البرقوق والبهار والشوكولاطة نبيذ شتوي بلمسات البرقوق والبهار والشوكولاطة 2018-12-12 | 14:29:11

بمناسبة الشتاء "معصرة النبيذ سيچال" تطرح قطيفاً جديداً 2018 لنبيذ كبارنييه سوڤنيون...

متقاعد، 50 سنة من الجنوب يفوز بـ 5 ملايين شيكل باللوتو متقاعد، 50 سنة من الجنوب يفوز بـ 5 ملايين شيكل باللوتو 2018-12-12 | 14:24:40

وصل الفائز في سحب اللوتو الذي أجري في 1 ديسمبر ، 2018 ، إلى بيت مفعال هبايس بعد ظهر...

crazy line تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد crazy line تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد 2018-12-10 | 09:36:09

مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد , من المهم للنساء المحتفلات بالعيد...

نزارين تورز تفتتح فرعها الجديد في كرمئيل نزارين تورز تفتتح فرعها الجديد في كرمئيل 2018-12-09 | 14:52:50

افتتحت شركة نزارين تورز للسياحة والسفر فرعها الجديد في كرمئيل، مساء اليوم...

سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق 499 ش سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق 499 ش 2018-12-08 | 23:49:45

في - Pandora: سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق...

إيكيا تعلن عن استرداد طاولة تُفتح موديل Glivarp إيكيا تعلن عن استرداد طاولة تُفتح موديل Glivarp 2018-12-08 | 18:58:41

إيكيا العالمية تُعلن عن استرجاع طاولة تفتح موديل Glivarp رقمها الترتيبي 20334700 و 50334708...

3400 منحة دراسية ، أكثر من 16 مليون شيكل للطلاب من المجتمع العربي بواسطة مفعال هبايس 3400 منحة دراسية ، أكثر من 16 مليون شيكل للطلاب من المجتمع العربي بواسطة مفعال هبايس 2018-12-06 | 15:09:52

أن تكون طالباً هو أن تشرع في طريق جديدة مثيرة ولكن أيضاً صعبة. يرى مفعال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات عرابة مدينة حجاج الفوج الثاني وداع تودع اهالي الديار الحجازية فريضة الحج علاء زيود ام الفحم تصريح مدعي عام طعن دهس عملية يهود جان شموئيل الخضيرة مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالمشتبهان من كفر قاسم الضلوع جريمة قتل الشابة ماجده ابو جابر لينا خلايلة فيسبوك نجوى كرم شط بحر الهوى سخنين سفينة mbcشبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسجثمان تشييع طالب الطب طارق القاسم بلغاريا ذبحة صدرية الناصرة صوفيا ذبحة صدرية هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com