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مجلس محلي الرينة :ملتزمون بقرار الاضراب احتجاجا على اعمال العنف والجرائم ضد النساء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق






أكد رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل بصول على على دعمه للإضراب العام الذي دعت اليه الجمعيات النسوية وتبنته  لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية للسلطات المحلية، احتجاجاً على اعمال العنف والجرائم ضد النساء، وسيقتصر الاضراب على موظفات المجلس المحلي.


نحن في مجلس الرينة المحلي نستنكر  العنف بشتى اشكاله وتقع على عاتقنا مسؤولية محاربة هذه الافة بكل الوسائل المتاحة وبناءا عليه ندعم قرار الاضراب وندعو الى انجاحه.




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