بالصور - الكشف عن سر صورة ليونيل ميسي وزيدان

كشفت صحيفة إسبانية، عن سر الصورة التي انتشرت مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت بين أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن العديد من نجوم العالم تجمعوا خلال عدة صور، وذلك من أجل ذات المشروع، والذي قيل إنه يطلق عليه اسم otro.وأوضحت الصحيفة، أن otro هي بوابة إلكترونية، سوف تجعل المشجعين حول العالم يستطيعون متابعة النجوم المفضلين بالنسبة لهم، والوصول لمقاطع الفيديو والمقابلات الخاصة بهم، وستنطلق تحت شعار "أوترو، نادينا الآخر".وظهر في الصور كل من ليونيل ميسي وزين الدين زيدان والبرازيلي نيمار والإنجليزي دافيد بيكهام، والفرنسي إيريك كانتونا وغيرهم