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"الاهليّة" تكرم د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم‎



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نظمت لجنة المعلمين في المدرسة "الاهلية" الثانوية والاعدادية عتيد ام الفحم وبالتعاون مع ادارة المدرسة وجمعية "التوعيّة" حفل تكريم لمدير المدرسة السابق دكتور سمير محاميد تقديرا على عطائه للمدرسة طيلة اربعة عشر عاما وبمناسبة توليه منصب رئيس بلدية أم الفحم.



بدأ الاحتفال بكلمة لمندوب لجنة المعلمين الاستاذ عبد الله اغبارية الذي شكر من خلالها د.سمير على المجهود الذي قدمه للمدرسة وحرصه على تقدمها وتحصيل طلابها ، مباركا له على كل نفس جهد بها بغية تطور المدرسة والبيئة التعليمية فيها. 


تلاه عرض "بلاي باك" لمسرح الفرنج جسدوا به عرض لقطات مسرحية سريعة من مسيرة الدكتور سمير في عمله الاداري والاجتماعي للمدرسة "الاهليّة".


كما وتحدث خلال الحفل مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها مهنئا له منصبه الجديد داعيا له بالتوفيق، وتحدث ايضا مفتش المدرسة د. صالح طه مفتش المدرسة معربا عن تقديره لعطائه اللامحدود للمدرسة، ومندوبا عن جمعية التوعيّة دكتور سعيد محاجنة رافعا اسمى آيات الشكر والعرفان على مسيرة حافلة بالنجاحات قادها دكتور سمير محاميد، ومسك الختام تحدث مدير المدرسة "الأهليّة" دكتور ايمن جبارين مباركا لهه نجاحه المبهر وعطائه كمدير للمدرسة "الاهلية" الثانوية متمنيا له المزيد من العطاء لمدينة ام الفحم.


ثم تم عرض فيديو قصير من انتاج طلاب فرع الاعلام في المدرسة يحمل ايات شكر وتقدير من المعلمين والعاملين والطلاب لمديرهم السابق مع تمنياتهم له بالنجاح.وختاما استدعي دكتور سمير محاميد الى المنصة ليتم تكريمه من قبل ادارة المدرسة وجمعية التوعية وتسليمه درعا تكريميا لما قدمه وبذله من اجل المدرسة.وبعد ذلك توجه الحضور الى مطعم في المدينة  لتناول وجبة غذاء بدعوة من لجنة المعلمين. 





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