انتشرت صور مفبكرة في الفترة الماضية للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ من اطلالة قديمة لها من فيلم خير وبركة الذي شاركت فيه كضيفة شرف. ولأن اصحاب العقول المريضة كثر تم استغلال اطلالة هيفا وهبي التي اعجب بها الجميع في ذلك الوقت وتم تعديلها لتتوافق مع حملات الغيرة التي تتعرض لها .

الا ان الفنانة اللبنانية لم تسكت على هذا الامر واصدرت بياناً وضحت فيه كل الملابسات التي حصلت واعتبرت ان ما تقوم به من تصرفات تفعلها في العلن ولا تخجل منها لانها لا تفعل اي شيء خطأ اما الملامين الحقيقيين هم هؤلاء الذين يقومون باعمال غير لائقة في الخفاء.