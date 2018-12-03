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القصر الملكي يتحدث للمرّة الأولى عن خلاف ميغان ماركل وكيت ميدلتون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد العديد من الأخبار والتقارير التي تحدثت فيها الصحف البريطانية عن وجود خلاف عميق بين دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ ودوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​، اصدر قصر كينغستون الملكي بياناً تحدث فيه للمرّة الأولى عن حقيقة هذا الخلاف.



وأشار القصر إلى أنه لا صحّة للأخبار المتداولة عن وجود خلاف بين الدوقتين وأنه لا توجد أن مشاكل بينهما على الإطلاق.


وبدأت تظهر بوادر هذا الخلاف بعد أن تمّ الحديث عن إنزعاج ميدلتون من ماركل بسبب تصرفاتها مع العاملين في القصر وأنّ الأخيرة تبالغ في طلباتها وتتحدّث معهم "بوقاحة" وعدم لباقة، كما لفتت التقارير الصحافية إلى أنّ الاثنتين لا تنسجمان معاً لاختلاف طباعهما.




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