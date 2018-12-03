تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كم حبة بطاطس مقلية يمكنك أن تأكل دون أن تضر بصحتك؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعد البطاطس المقلية من أكثر الوجبات السريعة التي يحبها الناس حول العالم، خاصة وأنها تأتي بأحجام صغيرة تجعل الفرد يأكل كميات كبيرة منها بشراهة دون أن يدرك ذلك، إلا أن خبير تغذية حدد رقما لعدد حبات البطاطس التي يمكن أكلها دون أن تسبب ضررا للصحة.



وأدمن الناس البطاطس المقلية منذ اختراع طريقة طهيها هذه عام 1700 تقريبا، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.


وبالرغم من أن البطاطس المقلية تتمتع بطعم شهي، فإنها مضرة للصحة كونها مقلية بالزيت، ومغطاة بالملح، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم، والتأثير على صحة القلب.


وأوضح البروفيسور إريك ريم، من قسم التغذية في جامعة هارفارد الأميركية، أن المطاعم زادت كميات الوجبات السريعة بشكل كبير عما كانت عليه في السابق.


فخلال الـ 25 سنة الماضية، زادت كميات الوجبات المقدمة للزبائن في المطاعم إلى الضعفين أو 3 أضعاف، فمثلا علبة البوشار الواحدة تحتوي على ما مقداره 11 كوبا، بعد أن كانت 5 أكواب، وأصبحت المشروبات الغازية تقدم بـ 20 أونصة، بدلا من 6,5.


أما البطاطس المقلية، فأصبحت الوجبة الواحدة منها حتوي على 50 قطعة، بعد أن كانت تحتوي على 15 فقط.


وشدد ريم على أنه يتعين على الفرد أكل 6 حبات "شرائح أو قطع" من البطاطس المقلية فقط، وأن يوقف نفسه عند هذا الحد، ليحمي نفسه من خطر الإصابة بالكوليسترول




كلمات متعلقة

كم, حبة, بطاطس, مقلية, يمكنك, أن, تأكل, دون, أن, تضر, بصحتك؟,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مهرجان التسوق النسائي طرعان رنا نصار مركز جماهيري مشاركة واسعة تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم قنبلة ساجور يدوية القاء ساحة بيت سيارة اضرار دون اصابات الشرطة قرية طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحمالمدرسة الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج تحتفل تخريج الفوج ال 17 مدرسة مدينةفسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات المدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاينعقد راية الصلح ربايعة لوباني حيفا مدينة . نزاع اطراف مطاردة بوليسية اعتقال شاب فتاة القرية قوات كبيرة الرينة طائرة قتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد مجد الكروم . انقلاب سيارة حيان الطبي هطيرة متوسطة اصابتان حادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com