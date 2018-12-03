اللجنة, القطرية, تؤكد, دعمها, للاضراب, النسائي, العام, ضد, العنف, وجرائم, القتل,

أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على تأييدها ودعمها للإضراب النسائي العام، يوم الثلاثاء القادم - القريب بتاريخ 2018/12/04 في جميع أنحاء البلاد، ضد مجمل ظواهر ومَظاهر وأحداث العنف والجرائم وقتل النساء، واحتجاجاً على إهمال وتجاهل السلطات الرسمية المسؤولة في المواجَهة الفاعِلة والجادة لهذه الجرائم، حيث بادر الى هذا الإضراب والإجراء الاحتجاجي العديد من المنظمات والهيئات النسوية العامة في البلاد، بينها مُنظمات وجمعيات نَسَوِية ناشطة في المجتمع العربي..

ودعت اللجنة القطرية الى المشاركة الفاعلة والواسعة في هذا الإضراب، وإتاحة الفرصة للموظفات والعاملات، خُصوصاً في السلطات المحلية العربية، للمشاركة فيه واعتباره يوماً مدفوع الأجر للمُشارِكات..وأشارت اللجنة أن المعركة في مواجهة العنف والجرائم والقتل هي مَسؤولية ودور ومعركة الجميع بدون استثناء..!؟