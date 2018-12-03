قطر, تعلن, انسحابها, من, منظمة, أوبك, ابتداء, من, يناير, المقبل,

أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة "أوبك" اعتبارا من يناير 2019، مؤكدا أنه تم إبلاغ المنظمة بذلك.

وقال الوزير القطري، إن "قرار بلاده الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي، والاستراتيجية طويلة الأجل"، مشيرا إلى أن "قطر ستواصل الالتزام بجميع التعهدات، مثل أي دولة خارج أوبك".وعن سبب الانسحاب من المنظمة الدولية لتصدير النفط، قال الكعبي إن "قرار قطر بالانسحاب من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية"، دون تفاصيل لتوضيح ذلك.وأضاف الكعبي أن بلاده "ستعلن عن شراكات دولية كبيرة في الأشهر المقبلة".