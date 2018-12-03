رسائل, خاشقجي, الخاصة, عبر, WhatsApp, قد, تقود, لأدلة, جديدة, بشأن, قتله,

في كتاباته العلنية، كان يقاس انتقاد الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، للمملكة العربية السعودية، وعلى المستوى الخاص لم يتراجع أيضا كاتب المقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن الأمر.

ففي أكثر من 400 رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري WhatsApp أرسل خاشقجي لزميل سعودي له في المنفى خلال مدة سنة سبقت مقتله بالقنصلية السعودية في اسطنبول، وحصلت شبكة CNN بصورة حصرية على المراسلات التي أجراها والناشط عمر عبد العزيز المقيم حاليا في مونتريال بكندا.الرسائل التي يشاركها عبدالعزيز، والتي تشمل التسجيلات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، ترسم صورة لرجل يشعر بقلق عميق من الأمير الشاب القوي في المملكة.يقول خاشقجي في إحدى الرسائل التي يعود تاريخها إلى مايو/ أيار، بعد أن تم اعتقال مجموعة من النشطاء السعوديين: "كلما زاد عدد الضحايا .....كلما أراد أكثر". وأضاف الصحفي الراحل: "لن أفاجأ إذا كان الاضطهاد سيصل حتى إلى أولئك الذين يبتهجون به"، حسب تعبيره.ويقول عبدالعزيز في مقابلة مع شبكة CNN: "أعتقد جمال أن محمد بن سلمان هو القضية. المشكلة هي أنه يجب وقف هذا الطفل"، وفقا لنص حديثه.لكن في أغسطس/ آب، عندما اعتقد أن السلطات السعودية قد تعترض سبيل محادثاتهما، فكتب خاشقجي: "الله يساعدنا".