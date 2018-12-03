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وهي ترتدي الثوب الفلسطيني التراثي - ماري انطوانيت سفيرة فلسطين بالنرويج تقدم اوراق اعتمادها لملك النرويج



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت السفيرة الفلسطينية ماري انطوانيت سيدين أوراق اعتمادها الى الملك هارلد الخامس سفيرا لفلسطين لدى مملكة النروج.


ويصادف هذا الحدث اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث عبّر ملك النروج عن تضامنه وتأييده لشعب فلسطين وحقه في استقلاله وحريته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لاتفاقية اوسلو.

وكانت السفيرة الجديدة اختارت ان تسلم أوراق اعتمادها وهي ترتدي الثوب الفلسطيني التراثي.




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