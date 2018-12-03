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بلدية سخنين تعلن دعمها لاضراب النساء وتدعم الحق بيوم اضراب مدفوع الاجر للعاملات والموظفات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





قرر رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا دعم الاضراب النسوي الذي ستشهده البلاد بعد غد الثلاثاء احتجاجاً على العنف والجرائم المرتكبة بحق النساء في المجتمع .


واكد ابو ريا على ضرورة وضع خطة بعيدة الأمد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء ، وأشار في لقاء صحفي معه انه قام باعلام المدارس بضرورة رفع التوعية حول الموضوع ، وأضاف انه أشار لمؤسسات الخدمات الاجتماعية بضرورة الاهتمام لكل شكوى ورفع درجة الانتباه لكل حادثة او مؤشر لحالات الجريمة قبل وقوعها .


ودعا الى اوسع مشاركة في المظاهرة الكبرى المنظمة يوم الثلاثاء المقبل 4/12 في تل ابيب كإعلان عن حالة طوارئ لمناهضه العنف بكل أشكاله ضد النساء .


ومن جهته قررت بلدية سخنين منح الحق بيوم اضراب مدفوع الاجر للعاملات والموظفات بالإضافة الى دعم وترتيب سفريات للمظاهرة الكبرى في تل ابيب على حساب البلدية .




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