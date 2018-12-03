بلدية, سخنين, تعلن, دعمها, لاضراب, النساء, وتدعم, الحق, بيوم, اضراب, مدفوع, الاجر, للعاملات, والموظفات,

قرر رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا دعم الاضراب النسوي الذي ستشهده البلاد بعد غد الثلاثاء احتجاجاً على العنف والجرائم المرتكبة بحق النساء في المجتمع .واكد ابو ريا على ضرورة وضع خطة بعيدة الأمد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء ، وأشار في لقاء صحفي معه انه قام باعلام المدارس بضرورة رفع التوعية حول الموضوع ، وأضاف انه أشار لمؤسسات الخدمات الاجتماعية بضرورة الاهتمام لكل شكوى ورفع درجة الانتباه لكل حادثة او مؤشر لحالات الجريمة قبل وقوعها .ودعا الى اوسع مشاركة في المظاهرة الكبرى المنظمة يوم الثلاثاء المقبل 4/12 في تل ابيب كإعلان عن حالة طوارئ لمناهضه العنف بكل أشكاله ضد النساء .ومن جهته قررت بلدية سخنين منح الحق بيوم اضراب مدفوع الاجر للعاملات والموظفات بالإضافة الى دعم وترتيب سفريات للمظاهرة الكبرى في تل ابيب على حساب البلدية .