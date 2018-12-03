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مداهمة بيوت دعارة في الكريوت وحيفا واعتقال زبائن ونساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




في حملة مركزة واستباقية ضد منتهكي القانون ولفرض وتعزيز الأمان الاجتماعي، قامت قوات كبيرة من الشرطة  بمداهمة بيوت للدعارة وأعمال الميسر في منطقة الكرايوت و حيفا .

واشارت الشرطة الى انه تم اغلاق المحلات.

وخلال الحملة التي طالت عدة محلات في الكريوت وحيفا تم  توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم نساء عملن في المكان وعدد من الزبائن.




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