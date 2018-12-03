مداهمة, بيوت, دعارة, في, الكريوت, وحيفا, واعتقال, زبائن, ونساء,

في حملة مركزة واستباقية ضد منتهكي القانون ولفرض وتعزيز الأمان الاجتماعي، قامت قوات كبيرة من الشرطة بمداهمة بيوت للدعارة وأعمال الميسر في منطقة الكرايوت و حيفا .واشارت الشرطة الى انه تم اغلاق المحلات.وخلال الحملة التي طالت عدة محلات في الكريوت وحيفا تم توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم نساء عملن في المكان وعدد من الزبائن.