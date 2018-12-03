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نجوان غريب يستقيل من تدريب فريق أخاء الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق مكابي اخاء الناصرة من الدرجة الممتازة .



وكانت ادارة فريق مكابي اخاء الناصرة مع استلامها طلب نجوان غريب بالاتسقالة وافقت عليه بعكس المرتين السابقتين التي اعلن فيها غريب استقالته الا ان الادارة رفضت طلبه .

وكان فريق مكابي اخاء الناصرة خسر مؤخرا أمام فريق هبوعيل رمات هشارون بهدفين مقابل لا شيء




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