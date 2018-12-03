نجوان, غريب, يستقيل, من, تدريب, فريق, أخاء, الناصرة,

أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق مكابي اخاء الناصرة من الدرجة الممتازة .

وكانت ادارة فريق مكابي اخاء الناصرة مع استلامها طلب نجوان غريب بالاتسقالة وافقت عليه بعكس المرتين السابقتين التي اعلن فيها غريب استقالته الا ان الادارة رفضت طلبه .وكان فريق مكابي اخاء الناصرة خسر مؤخرا أمام فريق هبوعيل رمات هشارون بهدفين مقابل لا شيء