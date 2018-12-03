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الزام راكبي الدراجات الكهربائية باجراء امتحان تيؤوريا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة المواصلات انه مع بداية العام 2019 سيتم الزام كل راكب دراجة كهربائية وعربة اجتياز امتحان تيؤوريا.


وافيد ان نموذج الإمتحان مكون من 30 سؤالا ، وجميعها تتعلق بكيفية السياقة السليمة بما يتعلق بالدراجات الكهربائية وكيفية استخدامها في الطريق. 

ومن المتوقع تصل تكلفة الإمتحان التيؤوريا  حوالي 61 شيقل .

اجراء التيئوريا لمن تتراوح اعمارهم 15.5 عاماً وما فوق.






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