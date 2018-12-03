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إدارة لئومي وكبار الموظفين يلتقون مع أصحاب مصالح تجارية



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عُقد الأسبوع الماضي، لقاء ضم زبائن تجاريين وكبار موظفي لئومي، من بينهم السيد دافيد بروديت، رئيس مجلس الإدارة، داني كوهين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي ، دافيد فاكنين، مدير قطاع  المصالح التجارية الصغيرة ، عنات دريال، مديرة قطاع الخدمات المصرفية الخصوصية، رياض حسيسي مدير منطقة حيفا والشمال لقطاع الأعمال ، زيف جرينشطاين، مدير منطقة الشارون لقطاع الأعمال ومدراء فروع.



 وتُعَبر هذه المبادرة من لئومي عن أهمية تطوير المصالح التجارية الصغيرة في المجتمع العربي وفق رؤية البنك. وتم خلال اللقاء التطرق الى الفرص والأدوات المطلوبة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو التجاري، واللقاء بمثابة عصف ذهني مشترك من أجل إيجاد طرق جديدة من خلالها يستطيع لئومي المساعدة في تقديم الحلول المالية الملائمة لاحتياجات ومميزات المصالح التجارية الصغيرة في المجتمع العربي.
 
تصوير: كفير سيفان




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