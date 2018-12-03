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الاطفاء - رجل من الرينة حاول اضرام النار بنفسه فحرق بيته



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جاءنا في بيان صادر عن الناطث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ , كليد ظاهر اليوم الاثنين :" حريق شب في منزل بقرية الرينة بالقرب من المجلس .



"طواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان شخصا حاول اضرام النار بنفسه من حلال اشعال النار في المنزل..

واتضح ان السكان الحريق تمكنوا من اخماد الحريق ونقلى المصاب الى المشفى ..طاقم انقاذ عمل على اخماد نهائي للنار واخراج الدخان من المكان .
الاطفاء - رجل من الرينة حاول اضرام النار بنفسه فحرق بيته




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